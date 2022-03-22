Россияне освободили из плена журналистку hromadske Рощину

Об этом сообщает hromadske.



По предварительной информации, днем пропутинские СМИ и Telegram-каналы начали распространять видеоролик, в котором журналистка отрицает любые претензии к российским военным, которые держали ее в плену и утверждает, что те спасли ей жизнь.



"Эту запись, ставшую условием освобождения, журналистка записала под давлением российских силовиков. Всю правду о задержании и пребывании в плену Виктория расскажет сама в ближайшее время", - заявляет hromadske.



Известно, что Виктория Рощина направляется к своим родным в Запорожье.

Напомним, что 18 марта россияне взяли в плен журналистку hromadske Викторию Рощину.

По факту похищения оккупантами журналистки hromadske начато уголовное производство .