Россияне освободили из плена журналистку hromadske Рощину
Российские оккупанты освободили из плена похищенную ими журналистку hromadske Викторию Рощину
Об этом сообщает hromadske.
По предварительной информации, днем пропутинские СМИ и Telegram-каналы начали распространять видеоролик, в котором журналистка отрицает любые претензии к российским военным, которые держали ее в плену и утверждает, что те спасли ей жизнь.
"Эту запись, ставшую условием освобождения, журналистка записала под давлением российских силовиков. Всю правду о задержании и пребывании в плену Виктория расскажет сама в ближайшее время", - заявляет hromadske.
Известно, что Виктория Рощина направляется к своим родным в Запорожье.
- Напомним, что 18 марта россияне взяли в плен журналистку hromadske Викторию Рощину.
- По факту похищения оккупантами журналистки hromadske начато уголовное производство .
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