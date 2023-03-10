Россияне "осудили" троих украинских военных, среди них правозащитник Максим Буткевич
Террористы "ДНР/ЛНР" вынесли "приговор" трем украинским защитникам, среди них основатель "Общественного радио" Максим Буткевич
Об этом сообщил российский следственный комитет.
Террористы так называемых "ДНР/ЛНР" осудили украинских военных Виктора Похозея, Максима Буткевича и Владислава Шеля.
В настоящее время военнопленного основателя "Общественного радио" и правозащитника Максима Буткевича признали виновным в "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов" и "покушении на убийство двух лиц общеопасным способом и умышленном повреждении чужого имущества". Его "приговорили" к 13 годам колонии строгого режима.
Подобные "обвинения" так называемый Верховный суд "ДНР/ЛНР" выдвинул для Виктора Похозея, "получившего" 8,5 лет лишения свободы, и Владислав Шель - 18,5 лет.
- Напомним, ранее мать основателя "Общественного радио" Максима Буткевича Евгения сообщила , что российские паблики, начиная с 24 июня 2022 года, распространяли ложную информацию о ее сыне, будто он "командир взвода нацистов" и "пропагандист".
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