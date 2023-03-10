Об этом сообщил российский следственный комитет.

Террористы так называемых "ДНР/ЛНР" осудили украинских военных Виктора Похозея, Максима Буткевича и Владислава Шеля.

В настоящее время военнопленного основателя "Общественного радио" и правозащитника Максима Буткевича признали виновным в "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов" и "покушении на убийство двух лиц общеопасным способом и умышленном повреждении чужого имущества". Его "приговорили" к 13 годам колонии строгого режима.

Подобные "обвинения" так называемый Верховный суд "ДНР/ЛНР" выдвинул для Виктора Похозея, "получившего" 8,5 лет лишения свободы, и Владислав Шель - 18,5 лет.