Россияне оставили передовые позиции в Киселевке в 15 км от Херсона, - ISW
Россияне оставили передовые позиции в Киселевке, расположенной в 15 км от оккупированного Херсона
Об этом сообщает Институт изучения войны .
По данным американских аналитиков, контрнаступление ВСУ продолжает оказывать значительное влияние на моральное положение и военный потенциал России на Юге Украины. Спутниковые снимки российских позиций в Киселевке, в 15 км северо-западнее Херсона, показывают, что все российские машины, кроме четырех, отошли от предыдущих передовых позиций, что согласуется со слухами о том, что наемники из "ДНР" покинули Киселевку и отошли назад в сторону реки Днепр.
Киселевка является оперативно важным местом для российских войск вокруг Херсона, поскольку это последний крупный населенный пункт вдоль шоссе E58 и железнодорожной магистрали между нынешними украинскими позициями и Чернобаевкой неподалеку от Херсона.
"Отвод войск с этой позиции может поставить под угрозу способность россиян защитить северо-западные окрестности Херсона и свидетельствует о том, что российские войска в этом районе испытывают непосредственную угрозу своим позициям", - считают в ISW.
Также эксперты обращают внимание на то, что спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк 12 сентября заявила, что российские войска, расположенные на правом берегу Днепра в Херсонской области, пытаются договориться о капитуляции.
- 12 сентября Наталья Гуменюк заявила, что вражеские подразделения зажаты на правом берегу Днепра .
- В ОК "Юг" сообщили, что ВСУ за последние две недели уволили пять населенных пунктов и 500 кв. км оккупированной территории Херсонской области.
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