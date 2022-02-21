Россияне остановили образовательный процесс во всех школах в ОРДО, педагогам рекомендовали "эвакуироваться"

Об этом сотрудники местных вузов и школ сообщили Укринформу.



"Нас, руководителей образовательных учреждений, собрали в субботу, 19 февраля, и объявили, что "в связи с резким обострением военной ситуации на всей территории "республики", связанной якобы с угрозой жизни и здоровью учащихся, с 19 февраля останавливается образовательный процесс до особого распоряжения. То есть нас обязали прекратить дистанционное обучение учеников, которое мы проводили из-за пандемии коронавируса", - заявили педагоги.



Издание передает, что преподавателям Донецкой музыкальной академии им. Прокофьева (г. Донецк) и Донбасской академии строительства и архитектуры (г. Макеевка) представители оккупационных властей сказали "эвакуироваться или сидеть дома". Также оккупанты не дали ответа на вопрос о сохранении заработной платы за этот период.



Собеседники издания отметили, что они и их знакомые не собираются покидать дом и эвакуироваться в Россию.



"Некоторые из них упомянули, что, в частности, были случаи, когда их родственников еще в 2014 году "под видом оказания помощи" эвакуировали в Россию, в Забайкалье, и те потом "еле оттуда выбрались, едва сумев найти работу, чтобы заработать на обратный билет домой", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что главари "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию. Прежде всего эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди. Пушилин заявил, что по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места для приема и размещения людей.

Позже оккупационные власти Крыма заявили, что при необходимости готовы принять на полуострове эвакуированных жителей ОРДЛО.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинцам, в том числе проживающим на временно оккупированных территориях Украины, с призывом не верить лжи оккупационных властей.

Из-за "эвакуации" российскими оккупантами из ОРДЛО населения 19 февраля в Ростовской области объявлено положение чрезвычайной ситуации.

21 февраля Украина возбудила уголовные дела за "эвакуацию" людей из ОРДЛО и отлов "призывников".