Россияне остановили образовательный процесс во всех школах в ОРДО, педагогам рекомендовали "эвакуироваться"
Россияне на оккупированных территориях Донецкой области полностью остановили образовательный процесс, объяснив это "резким обострением военной ситуации на всей территории ДНР"
Об этом сотрудники местных вузов и школ сообщили Укринформу.
"Нас, руководителей образовательных учреждений, собрали в субботу, 19 февраля, и объявили, что "в связи с резким обострением военной ситуации на всей территории "республики", связанной якобы с угрозой жизни и здоровью учащихся, с 19 февраля останавливается образовательный процесс до особого распоряжения. То есть нас обязали прекратить дистанционное обучение учеников, которое мы проводили из-за пандемии коронавируса", - заявили педагоги.
Издание передает, что преподавателям Донецкой музыкальной академии им. Прокофьева (г. Донецк) и Донбасской академии строительства и архитектуры (г. Макеевка) представители оккупационных властей сказали "эвакуироваться или сидеть дома". Также оккупанты не дали ответа на вопрос о сохранении заработной платы за этот период.
Собеседники издания отметили, что они и их знакомые не собираются покидать дом и эвакуироваться в Россию.
"Некоторые из них упомянули, что, в частности, были случаи, когда их родственников еще в 2014 году "под видом оказания помощи" эвакуировали в Россию, в Забайкалье, и те потом "еле оттуда выбрались, едва сумев найти работу, чтобы заработать на обратный билет домой", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что главари "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию. Прежде всего эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди. Пушилин заявил, что по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места для приема и размещения людей.
- Позже оккупационные власти Крыма заявили, что при необходимости готовы принять на полуострове эвакуированных жителей ОРДЛО.
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинцам, в том числе проживающим на временно оккупированных территориях Украины, с призывом не верить лжи оккупационных властей.
- Из-за "эвакуации" российскими оккупантами из ОРДЛО населения 19 февраля в Ростовской области объявлено положение чрезвычайной ситуации.
- 21 февраля Украина возбудила уголовные дела за "эвакуацию" людей из ОРДЛО и отлов "призывников".
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