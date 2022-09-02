Россияне ослабляют свои позиции на Донбассе, перебрасывая войска на Юг Украины, - офицер ТрО Луганщины Шакун
Офицер ТрО Луганщины Сергей Шакун рассказал, что россияне не могут накопить силы для наступления на украинские позиции в Донецкой области
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Россияне несколько недель назад перебросили большое количество войск с Донбасса на Юг Украины. Однако им же также нужно удерживать линию фронта в Донецкой области. Если во время боев за Северодонецк и Лисичанск они имели достаточно короткую логистику, то сейчас все их логистические маршруты в Донецкой области перебивают Вооруженные силы Украины. Их позиции значительно ослаблены". – рассказал Шакун.
Офицер ТрО Луганщины подчеркнул, что оккупанты не могут накопить силы для наступления на позиции ВСУ
"ВСУ очень успешно отрабатывают по складам с боеприпасами и штабам оккупантов. У них нет тех сил, которые они использовали во время боев за Северодонецк и Лисичанск. Все, что они пытаются накопить сразу уничтожается нашей армией", - добавил он.
- 1 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что враг попытался наступать на нескольких направлениях в Донецкой области, успеха не имел, отошел
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