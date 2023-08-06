Россияне организуют на ВОТ Херсонщины "школы молодого избирателя": будут обучать старшеклассников фальсификации выборов
На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне создали так называемые школы молодого избирателя, имеющие целью подготовить старшеклассников к "выборам президента РФ"
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что в местных школах коллаборанты из фейковых избирательных комиссий планируют обучать подростков фальсификации избирательного процесса. В ЦНС отмечают, что фактической задачей таких школ является подготовка "наблюдателей" на псевдовыборах.
Обучение планируют начать в сентябре и будут продолжать до марта 2024 года. За процесс отвечает только что созданная "общественная палата", состоящая из нескольких коллаборантов.
В Центре нацпротива отметили, что в России не существует такого понятия как выборы, ведь фактически вся власть сконцентрирована в руках правящего режима, который решает, кто допускается к участию в выборах, а кто нет. Подсчет голосов при такой системе уже не играет никакой роли.
- Мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что в город захватчики привозят гастролеров из России, в то же время не выпускают из города местных жителей. По словам городского головы, так террористы готовятся к так называемым выборам.
- Также сообщалось, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей старшеклассникам раздают дневники с русским гербом и текстом военной присяги.
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