Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в местных школах коллаборанты из фейковых избирательных комиссий планируют обучать подростков фальсификации избирательного процесса. В ЦНС отмечают, что фактической задачей таких школ является подготовка "наблюдателей" на псевдовыборах.

Обучение планируют начать в сентябре и будут продолжать до марта 2024 года. За процесс отвечает только что созданная "общественная палата", состоящая из нескольких коллаборантов.

В Центре нацпротива отметили, что в России не существует такого понятия как выборы, ведь фактически вся власть сконцентрирована в руках правящего режима, который решает, кто допускается к участию в выборах, а кто нет. Подсчет голосов при такой системе уже не играет никакой роли.