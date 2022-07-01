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Главная война с Россией Россияне опозорились на всем Черноморском плацдарме, - военный эксперт Коваленко
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Россияне опозорились на всем Черноморском плацдарме, - военный эксперт Коваленко

1 июля, 2022 пятница
16:53
война с Россией

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что ситуация, которая сейчас на всем плацдарме в Черном море, это позор для российского Черноморского флота

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Ситуация, которая сейчас на всем плацдарме в Черном море, – позор для российского Черноморского флота. Да и флотом уже его назвать нельзя, поскольку нет корабля первого ранга. Без крейсера "Москва" это скорее флотилия, чем флот", - объяснил Коваленко.

Коваленко также добавил, что оккупанты планировали использовать остров Змеиный для нескольких целей.

"Что касается острова Змеиный, то его оккупанты пытались использовать для нескольких целей. В частности, для базирования эшелонированной ПВО, расположения подразделений, которые бы использовались как диверсионный десант. Также оккупанты пытались использовать остров Змеиный для контроля гражданского судоходства и планировали разместить там береговые противокорабельные комплексы "Бастион". Оккупанты не смогли реализовать никаких своих планов по Змеиному. ВСУ на сегодняшний день имеют полный огневой контроль над островом Змеиный", - добавил Коваленко.

  • Российские захватчики ночью, 30 июня, спешно эвакуировались с острова Змеиного.
  • ISW сообщает, что после побега оккупантов с острова Змеиный давление на украинское побережье немного снизится из-за отсутствия на острове российской ПВО и противокорабельных ракетных систем

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