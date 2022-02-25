Россияне окружили Конотоп, техника РФ двигается в направлении Киева, - глава ОГА

Об этом он сообщил в Facebook.



"На сегодняшний день в кольцо взят город Конотоп, город Охтырка героически дважды отразил вражеское наступление. К сожалению, населенные пункты Сумской области осаждены. Техника из города Сум вышла в направлении города Киева, очень много техники, прошедшей транзитом, направляется на западное направление", - сказал он в видеообращении.



Живицкий сказал, что пока выезд в направлении Киева открыт, но уже стоят блокпосты россиян, через которые они пропускают жителей области.

Напомним, глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий заявил , что две колонны военной техники РФ выехали на Ромны и Диброву.

Ранее "Общественное Сумы" со ссылкой на информацию от областной государственной администрации сообщало, что бой у кадетского корпуса и воинской части в Сумах закончился, враг отступил.