Россияне окружили Конотоп, техника РФ двигается в направлении Киева, - глава ОГА
Глава ОГА Сумщины Дмитрий Живицкий заявил, что россияне оцепили город Конотоп на Сумщине, населенные пункты Сумской области осаждены
Об этом он сообщил в Facebook.
"На сегодняшний день в кольцо взят город Конотоп, город Охтырка героически дважды отразил вражеское наступление. К сожалению, населенные пункты Сумской области осаждены. Техника из города Сум вышла в направлении города Киева, очень много техники, прошедшей транзитом, направляется на западное направление", - сказал он в видеообращении.
Живицкий сказал, что пока выезд в направлении Киева открыт, но уже стоят блокпосты россиян, через которые они пропускают жителей области.
- Напомним, глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий заявил , что две колонны военной техники РФ выехали на Ромны и Диброву.
- Ранее "Общественное Сумы" со ссылкой на информацию от областной государственной администрации сообщало, что бой у кадетского корпуса и воинской части в Сумах закончился, враг отступил.
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