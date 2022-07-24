Россияне окончательно похитили главный фонтан Мариуполя
Во временно оккупированном Мариуполе россияне окончательно выкрали из Театрального сквера главный фонтан города
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.
"Мариупольский фонтан в Театральном сквере, тот самый, по которому быстро прогуливался Президент Украины Владимир Зеленский окончательно украден. Вместе с форсунками. Марzота российская", - подчеркнул он.
Также Петр Андрющенко показал, каким был фонтан до полномасштабной войны и его остатки после разграбления россиянами.
- 18 июня советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что россияне украли из Мариуполя каток и фонтан.
- 6 июля горсовет сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе россияне разобрали главный фонтан под видом реконструкции и вывезли его детали в Донецк.
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