Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.

"Мариупольский фонтан в Театральном сквере, тот самый, по которому быстро прогуливался Президент Украины Владимир Зеленский окончательно украден. Вместе с форсунками. Марzота российская", - подчеркнул он.

Также Петр Андрющенко показал, каким был фонтан до полномасштабной войны и его остатки после разграбления россиянами.

18 июня советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что россияне украли из Мариуполя каток и фонтан.

6 июля горсовет сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе россияне разобрали главный фонтан под видом реконструкции и вывезли его детали в Донецк.

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