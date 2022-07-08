Об этом сообщила СБУ.

Оккупанты "охотятся" за носками, которые выдают воинам ВСУ. Об этом признался разговаривавший со своей женой контрактник вооруженных сил РФ.

"У меня "много" украинских носков, и я понимаю... какие они "крутые". Наши штатные носки... ими не знаю что... пол мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей... вот у них такие выдают", - говорит кафир.

Также он хвастается американским камуфляжем, который тоже украл у украинцев. Однако уверяет, что дело не в производителе. Не менее качественное и то, что производится для войск в Украине.

"Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что они сами шьют. Взять их рюкзаки, шлемы их. Ну, это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так", - комментирует он.

5 июля Главное управление разведки МО Украины обнародовало очередной перехваченный разговор ДНРовца со своей женой.

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