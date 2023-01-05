Россияне ограничили выезд из временно оккупированных Бердянска и Мелитополя, - ЦНС
Захватчики продолжают ограничивать передвижение жителей временно оккупированных территорий Запорожской области, для выезда оттуда жителям Бердянска и Мелитополя требуется разрешение "комендатуры"
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
По новым правилам, которые установили россияне на временно захваченной территории Запорожья, для выезда из Мелитополя и Бердянска жителям нужно разрешение "комендатуры". Затем его нужно продемонстрировать на блокпосте.
Также отмечается, что оккупанты проводят обыски, чтобы найти подполье. В то же время в регионе развернули подготовку к новой волне мобилизации в ряды врага.
"Фактически оккупанты превратили временно оккупированную территорию в режимный объект, где люди предпочитают часто не ходить по улицам, чтобы не наткнуться на вражеский патруль с проверкой. При этом покинуть объект нельзя", - резюмировали в ЦНС.
- Напомним, ранее ЦНС информировал, что российские террористы усиливают репрессии на временно оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей: в Херсонской области оккупанты устроили рейд по домам украинцев, проверяли технику и частные переписки.
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