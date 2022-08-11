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Россияне ограбили и уничтожили офис ФК "Мариуполь"

11 августа, 2022 четверг
20:22
война с Россией Россияне ограбили и уничтожили офис ФК "Мариуполь"

Вице-президент футбольного клуба "Мариуполь" показал последствия действий оккупантов в офисе команды

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Мариуполя со ссылкой на слова вице-президента.

"Эти варвары не гнушаются ничем, они выкрутили даже батареи отопления и электрические розетки из стен. А все, что не смогли украсть, они испортили или уничтожили. Вот такой он, "русский мир", - сказал Андрей Санин.

По его словам, офис попал под обстрел российских захватчиков. Здание и крыша получили несколько прямых попаданий российских снарядов.

  • Мариупольский городской совет также сообщает, что в городе начались "внутренние разборки" из-за коррупции, поскольку коллаборанты делят между собой деньги россиян, поступающие в город.
  • По словам мэра, в Мариуполе не будет качественной воды, а полноценная поставка электроэнергии невозможна. оккупанты разрушили инфраструктуру на 90%.

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