Россияне объявляют победой продвижение на 30-50 метров под Бахмутом, - боец батальона "Свобода" Лысенко
Российские войска объявляют победами продвижения в серых зонах на 30-50 метров в Донецкой области, но ВСУ их выбивают оттуда почти сразу
Об этом в эфире Еспресо рассказал боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко.
"Захваченные у Бахмута россияне признаются, что они вагнеровцы. Экипировка хорошая, шлем безухий. Я думаю, Пригожин хочет показать, что он умелый вояка и его армия имеет успех, и поэтому ему очень нужно говорить о победах", - рассказал он.
Лысенко объяснил, как они сейчас действуют.
"Когда они видят серую зону, которая не очень нами контролируется, может, где-то там нет нашего опорного пункта или засады, они туда продвигают мобиков, которых не жалко. Если они занимают эту территорию, окапываются, какое-то время там находятся, - они ее объявляют своей". Так было под Опытным возле Бахмута, возле Ивангорода. Они там продвинулись метров на 30-50, а потом мы их выбили. Ночью происходят некоторые подвижки, но мы их пресекаем и ночью", - подчеркнул военный.
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