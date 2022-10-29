Об этом в эфире Еспресо рассказал боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко.

"Захваченные у Бахмута россияне признаются, что они вагнеровцы. Экипировка хорошая, шлем безухий. Я думаю, Пригожин хочет показать, что он умелый вояка и его армия имеет успех, и поэтому ему очень нужно говорить о победах", - рассказал он.

Лысенко объяснил, как они сейчас действуют.

"Когда они видят серую зону, которая не очень нами контролируется, может, где-то там нет нашего опорного пункта или засады, они туда продвигают мобиков, которых не жалко. Если они занимают эту территорию, окапываются, какое-то время там находятся, - они ее объявляют своей". Так было под Опытным возле Бахмута, возле Ивангорода. Они там продвинулись метров на 30-50, а потом мы их выбили. Ночью происходят некоторые подвижки, но мы их пресекаем и ночью", - подчеркнул военный.