Россияне объявили о введении "режима тишины" 8 марта для эвакуации мирных жителей из пяти украинских городов
В России заявили, что готовы открыть "гуманитарные коридоры" для эвакуации населения Киева, Харькова, Мариуполя, Сум и Чернигова
Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе, созданном на базе Национального центра управления обороной РФ, передает ТАСС.
Якобы там объявили "режим тишины" с 10:30 8 марта для выхода людей из этих городов.
Читайте также: Небольшие положительные сдвиги относительно гуманитарных коридоров, однако интенсивные консультации будут продолжены, - Подоляк о результатах третьего раунда переговоров с РФ
Ни маршрута, ни механизмы обеспечения "тишины" не опубликовали.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 30.23
-
EUR
Покупка 32.3Продажа 33.67
- Актуальное
- Важное