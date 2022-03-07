Россияне объявили о введении "режима тишины" 8 марта для эвакуации мирных жителей из пяти украинских городов

Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе, созданном на базе Национального центра управления обороной РФ, передает ТАСС.

Якобы там объявили "режим тишины" с 10:30 8 марта для выхода людей из этих городов.



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Ни маршрута, ни механизмы обеспечения "тишины" не опубликовали.