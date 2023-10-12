В России сообщили о сбитом беспилотнике над Белгородом: от падения погибли два человека

Об этом он написал в телеграмме.

"В Белгородском районе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете в город. В результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома. Есть двое пострадавших: мужчина и женщина", - отметил губернатор.

Впоследствии чиновник сообщил , что оперативные службы извлекли из-под завалов два тела - мужчины и женщины. По его информации, под завалами может находиться ребенок.

Кроме того, он проинформировал о состоянии двух пострадавших: мужчина в коме с ожогами дыхательных путей и конечностей, состояние женщины врачи оценивают как тяжелое – сотрясение мозга и перелом ноги.

"В результате падения обломков один жилой дом разрушен полностью, еще два повреждены частично, а также повреждены три легковых автомобиля", - добавил Гладков.