В России сообщили о сбитом беспилотнике над Белгородом: от падения погибли два человека
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что в результате падения обломков беспилотника, якобы сбитого ПВО, разрушен жилой дом, два человека погибли, еще двое - в тяжелом состоянии
Об этом он написал в телеграмме.
"В Белгородском районе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете в город. В результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома. Есть двое пострадавших: мужчина и женщина", - отметил губернатор.
Впоследствии чиновник сообщил , что оперативные службы извлекли из-под завалов два тела - мужчины и женщины. По его информации, под завалами может находиться ребенок.
Кроме того, он проинформировал о состоянии двух пострадавших: мужчина в коме с ожогами дыхательных путей и конечностей, состояние женщины врачи оценивают как тяжелое – сотрясение мозга и перелом ноги.
"В результате падения обломков один жилой дом разрушен полностью, еще два повреждены частично, а также повреждены три легковых автомобиля", - добавил Гладков.
- 7 октября Россия обвинила Украину в атаке ракетами "Точка-У" и "градами" по территории Белгородской области, в результате чего якобы погиб один человек и повреждены здания.
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