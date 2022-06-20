Россияне обвинили ВСУ в обстреле Суземки в Брянской области, якобы есть пострадавшие
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка, якобы повреждена инфраструктура и есть пострадавшие. Он обвинил в обстреле ВСУ
Об этом он написал в телеграме.
"Сегодня ранним утром ВСУ был обстрелян поселок Суземка. Обстрел был произведен в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена", - отметил Богомаз.
По словам чиновника, в результате обстрела пострадали несколько объектов.
"В поселке поврежден РЭС, частично отсутствует электричество. По предварительной информации, пострадавший. Все оперативные и аварийные службы работают на месте", - добавил он.
По уточненной информации, в результате обстрела поселка Суземка пострадал сотрудник РЭС. У него легкое обломочное ранение мягких тканей. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не требуется.
По словам Богомаза, в поселке поврежден один частный жилой дом и остекление оконных рам двух трехэтажных многоквартирных жилых домов. После работы оперативных служб оценки ущерба начнет оценочная комиссия.
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