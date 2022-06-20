Россияне обвинили ВСУ в обстреле Суземки в Брянской области, якобы есть пострадавшие

Об этом он написал в телеграме.

"Сегодня ранним утром ВСУ был обстрелян поселок Суземка. Обстрел был произведен в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена", - отметил Богомаз.

По словам чиновника, в результате обстрела пострадали несколько объектов.

"В поселке поврежден РЭС, частично отсутствует электричество. По предварительной информации, пострадавший. Все оперативные и аварийные службы работают на месте", - добавил он.

По уточненной информации, в результате обстрела поселка Суземка пострадал сотрудник РЭС. У него легкое обломочное ранение мягких тканей. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не требуется.

По словам Богомаза, в поселке поврежден один частный жилой дом и остекление оконных рам двух трехэтажных многоквартирных жилых домов. После работы оперативных служб оценки ущерба начнет оценочная комиссия.

1 апреля в российском Белгороде было сообщение, что загорелась нефтебаза. Тогда губернатор области обвинил ВСУ в авиаударе.

25 апреля в российском Брянске раздались взрывы, а затем вспыхнул пожар на местной нефтебазе.

4 июня село Случовск Погарского района, в 500 м от украинской границы, обстреляли. В России обвинили вооруженные силы Украины и заявили, что пострадал мужчина.

Утром субботы, 11 июня 2022 года, в городе Клинце Брянской области, граничащей с Севером Украины, произошел пожар в воинской части. Перед этим местные жители слышали 4 мощных взрыва.

12 июня росСМИ заявили, что в Брянской области РФ пытались взорвать нефтепровод "Дружба", неизвестные установили три взрывчатки.

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