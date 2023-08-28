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Россияне обвинили Украину в атаке дронов на Московскую и Брянскую области

28 августа, 2023 понедельник
05:55
Мир

Под утро 28 августа министерство обороны России заявило о якобы атаке украинских беспилотников самолетного типа по объектам Брянской и Московской областей и их сбитии

Об этом говорится в телеграме ведомства.

"Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

Впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы уничтожении дрона в Люберецком районе Московской области.

"Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший в направлении Москвы", - отметил он.

По его словам, предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.

После этого российское минобороны написало: "28 августа около 04:30 мск силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. БПЛА уничтожена средствами ПВО в воздухе над территорией Московской области".

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Телеграм-канал Astra со ссылкой на сообщения местных жителей отмечает, что БПЛА якобы был сбит в районе Коренево (Красково) в 5 км от Московского вертолетного завода имени Михаила Миля, расположенного в Томилино (Люберцы).

Завод занимается опытно-конструкторской и научно-исследовательской работой, проектированием, строительством и испытанием опытных образцов вертолетов. Специалисты Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля занимаются внедрением в серийное производство новых моделей и модификаций вертолетной техники "Ми", ведут сопровождение эксплуатации вертолетов гражданского и военного назначения.

Взрывы в России

Одним из недавних заявлений является то, что якобы произошла атака дронов на Москву в ночь на 22 августа. Местные власти сообщают о четырех беспилотниках, которые сбили ПВО. Есть поврежденные дома и автомобили.
В ночь на 26 августа власти Москвы снова сообщили об атаке беспилотником и работе ПВО, все столичные аэропорты останавливали работу. В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле из "градов" поселка Уразово, в результате чего якобы пострадали 6 человек.
Утром 27 августа губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что якобы украинский дрон атаковал город и врезался в многоэтажный дом, в результате чего здание получило повреждения. Позже СМИ написали, что в СБУ опровергли это и сообщили, что контрразведка атаковала военный аэродром в Курске.
Впоследствии российская пропагандистка Маргарита Симоньян сказала, что у ее дома второй раз через неделю упал беспилотник.
Россия
Война с Россией
безпілотник
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