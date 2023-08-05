Россияне обвинили Украину в атаке дроном по Курской области РФ
В пятницу, 4 августа, в Курской области в России прогремели взрывы. Беспилотник якобы сбросил бомбу на город Рыльск, повреждены два административных здания
Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"С украинского беспилотника сбросили в Рыльск взрывные устройства. К счастью, пострадавших нет", - написал Старовойт.
По его словам, взрывное устройство якобы повредило два административных здания. Также выбиты окна в Покровском храме.
Старовойт отметил, что на месте работают представители силовых структур и следственных органов.
- 5 августа в районе Крымского моста раздались мощные взрывы, предположительно вызванные морскими дронами - Россия заявляет о попадании в танкер и обвиняет в атаке Украину.
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