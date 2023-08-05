Россияне обвинили Украину в атаке дроном по Курской области РФ

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"С украинского беспилотника сбросили в Рыльск взрывные устройства. К счастью, пострадавших нет", - написал Старовойт.

По его словам, взрывное устройство якобы повредило два административных здания. Также выбиты окна в Покровском храме.

Старовойт отметил, что на месте работают представители силовых структур и следственных органов.