Россияне обустроили застенок в Каховке. Заложников бьют и подвергают пыткам электрическим током, - Денисова

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



По ее словам, российские солдаты задерживают на улицах города не только активистов или участников АТО/ООС, но и мужчин, не имеющих никакого отношения к военной службе. А возле отделения полиции родственники ждут и пытаются узнать судьбу задержанных мужчин или передать продукты питания и вещи первой необходимости.



"Как сообщают свидетели, в помещении каховской полиции находятся более 10 гражданских лиц, некоторые из них содержатся там уже несколько недель. Мужчин пытают электрошокерами, бьют. Наиболее жестоко российские военные относятся к тем, кто имеет отношение к силовым структурам — бойцам территориальной обороны и бывшим участникам АТО/ООС", - сообщила Денисова.



Уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметила, что такие действия российских военных – нарушение ряда статей Женевской конвенции и Международного пакта о гражданских и политических правах.



Такие действия РФ являются военным преступлением и преступлением против человечности в соответствии со статьями 7 и 8 Римского статута Международного уголовного суда и прямым нарушением статей 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статей 9 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека", – пояснила она.



Также Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине.

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