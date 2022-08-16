Россияне обустроили застенку в Херсоне, там находится мэр Колыхаев, - заместитель главы Херсонского районного совета
В оккупированном Херсоне россияне устроили застенку в подвалах приемника-распределителя для детей
Об этом в эфире Эспрессо сказал заместитель председателя Херсонского районного совета Станислав Трошин,
"Сейчас поступает разная информация из этого здания. Там содержатся 60-70 херсонцев. Всего с 24 февраля исчезло более 560 человек, более 60 в этом распределителе. Там много людей. Там городской голова Херсона Игорь Колыхаев. Есть прямые показания оттуда выходивших людей. ", – отметил он.
По словам Трошина, украинские активисты и бывшие военные ВСУ, участники АТО/ООС находятся там очень в плохих условиях.
"Из людей постоянно пытаются выбить какие-то показания. Люди выходят с переломанными ребрами, руками, ногами. Это мини аналог "изоляции" в Донецке. В 21 в. это трудно представить себе", - подытожил он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.01
Покупка 39.01Продажа 39.86
-
EUR
Покупка 39.45Продажа 40.61
- Актуальное
- Важное