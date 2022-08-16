Об этом в эфире Эспрессо сказал заместитель председателя Херсонского районного совета Станислав Трошин,

"Сейчас поступает разная информация из этого здания. Там содержатся 60-70 херсонцев. Всего с 24 февраля исчезло более 560 человек, более 60 в этом распределителе. Там много людей. Там городской голова Херсона Игорь Колыхаев. Есть прямые показания оттуда выходивших людей. ", – отметил он.

По словам Трошина, украинские активисты и бывшие военные ВСУ, участники АТО/ООС находятся там очень в плохих условиях.

"Из людей постоянно пытаются выбить какие-то показания. Люди выходят с переломанными ребрами, руками, ногами. Это мини аналог "изоляции" в Донецке. В 21 в. это трудно представить себе", - подытожил он.