Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россияне обустроили в школе на Херсонщине застенок, где держали как минимум 20 украинцев, – правозащитники

Россияне обустроили в школе на Херсонщине застенок, где держали как минимум 20 украинцев, – правозащитники

31 августа, 2023 четверг
16:31
Война с Россией

Во время оккупации села Беляевка на Херсонщине россияне обустроили застенок в школе и в течение пяти месяцев подвергали пыткам по меньшей мере 20 украинцев

Об этом 31 августа во время брифинга рассказала координатор направления документирования военных преступлений Центра прав человека ZMINA Елизавета Сокуренко.

Правозащитники выяснили, что в этом застенке умерли четыре человека.

"Четырех из незаконно удерживаемых нет в живых: двое умерли непосредственно во время содержания, по свидетельству других пленных, из-за пыток. Еще двое умерли после освобождения: один совершил самоубийство, другой - пожилой мужчина - умер естественной смертью. Но в обоих случаях можно считать это следствием перенесенных пыток и жестокого обращения", – рассказала Сокуренко.

Причина, по которой украинцев содержали в застенке, – обвинение в якобы сотрудничестве с ВСУ и корректировке огня. Людям почти не давали пищи и воды, россияне имитировали расстрелы и угрожали кастрацией. Их ни разу не выводили в душ. Также не хватало питьевой воды, поэтому некоторые пытались пить собственную мочу.

12 человек россияне пытали электрическим током, подключенным к гениталиям.

Побывавшие в застенке потеряли в весе, жалуются на ухудшение зрения вследствие постоянного пребывания в темноте, на проблемы сердечно-сосудистой системы и т.д.

Новости
Украина
Херсонщина
Читайте также:
спека
30 августа, 2023 среда
В Киеве третий день фиксируют температурные рекорды
30 августа, 2023 среда
Орбан: Без привлечения россиян к европейской архитектуре безопасности покой граждан ЕС невозможен
31 августа, 2023 четверг
Украинцы снова превзошли ожидания: генсек НАТО об успехе контрнаступления ВСУ
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.41
    Покупка 37.41
    Продажа 38.17
  • EUR
    Покупка 40.73
    Продажа 41.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
31 августа
19:00
Обзор
Победные новости 554-го дня войны: украинские партизаны в Мариуполе уничтожают оккупантов, а Украина успешно испытала свое дальнобойное оружие
18:00
Эксклюзив
Врач в должности пулеметчика: во время войны государство не финансирует подготовку студентов-медиков на военных кафедрах
17:27
Российского олимпийского призера по тяжелой атлетике дисквалифицировали на 8 лет из-за допинга
17:24
ООН
ООН осуществит доплаты некоторым пенсионерам на территориях активных или возможных боевых действий: как получить
17:10
Обновлено
В Габоне произошел госпереворот: МВД Украины отреагировало
17:03
В РФ заявили, что фильмы "Барби" и "Опенгеймер" не соответствуют российским "духовным ценностям"
17:00
Эксклюзив
Враг пока не может наладить собственное производство "шахедов", - Юсов
16:57
"Никогда не оставлю свою страну": Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на второй срок
16:53
Медикаменты, фильтры для воды и одеяла: Сербия передала гумпомощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС
16:53
В августе из-за обстрелов РФ в Украине пострадали 19 объектов культурной инфраструктуры
16:45
В МИД Украины рассчитывают, что Турция сможет предотвратить попытки РФ наладить экспорт зерна без возобновления украинского
16:39
Обновлено
Дальнобойное оружие украинского производства поразило цель за 700 км, - Зеленский
16:37
Оборудование для очистных сооружений и спецмашины: Финляндия передала Украине новый пакет помощи
16:10
Мужская сборная Украины по пляжному футболу пропустит Евролигу-2023 из-за участия команды из Беларуси
16:00
OPINION
на фото: Елена Белозерская
Для чего в армии нужны женщины
15:52
Польское консульство прекращает работу в российском Смоленске
15:50
"Мастерская города Киева - 2023": в столице состоится урбанистический фестиваль
15:49
Зеленский рассказал, что приблизит Украину к окончанию войны
15:41
Стрельба в Днепре: открыто производство по факту посягательства на жизнь патрульных
15:30
Обзор
Учебный сезон 2023/2024: Еспресо объясняет, что изменяется и чего ожидать
15:28
На Запорожье оккупанты держат в яме и почти не кормят военных РФ, отказавшихся идти в бой, - Маляр
15:19
Фильм "Мирный-21" вошел в топ-10 украинского Netflix
15:11
В Киеве зафиксировали 11 температурных рекордов за четыре дня
15:03
Обновлено
Бен Уоллес ушел в отставку с должности министра обороны Британии. Вместо него назначили Гранта Шеппса
14:56
После визита в Китай телефоны британской дипмиссии уничтожат во избежание шпионажа, - СМИ
14:48
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:41
В Йоханнесбурге в результате пожара погибли по меньшей мере 73 человека. Зеленский выразил соболезнования
14:36
Представитель Чехии в НАТО назвал три условия вступления Украины в Альянс
14:23
Эксклюзив
Умеров
Журналист Муждабаев: вероятность назначения Умерова на должность министра обороны Украины близка к 100%
14:04
Стипендия имени Левко Лукьяненко: названо количество политзаключенных, получивших выплаты за август
14:03
Эксклюзив
Министр обороны не помогал Украине в вопросах обеспечения оружием: соучредитель независимой группы "Наши деньги" прокомментировал возможное увольнение Резникова
14:00
OPINION
Обзор ситуации в экономике и на финансовых рынках Украины
13:50
Евросолидарность
"Евросолидарность" требует обязательного декларирования Офиса президента, руководителей госпредприятий и военных тыловиков
13:42
Армия дронов: на передовую отправят более тысячи БПЛА и роботизированные системы
13:37
Ученые выяснили, как кишечные бактерии влияют на развитие детских аллергий
13:30
На фото участники встречи контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-3"
Очередное заседание в формате "Рамштайн" планируют провести 19 сентября
13:21
Обновлено
Под Краматорском разбились два украинских вертолета Ми-8: предварительно 6 погибших
13:19
Импорт нефти из РФ в Индию упал до минимума за семь месяцев
13:15
Подростки сняли флаг РФ во временно оккупированном Мариуполе, их разыскивают российские спецслужбы
13:14
ЦНС: Кремль планирует к середине сентября вывезти большинство вагнеровцев в Африку
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV