Россияне обустроили в школе на Херсонщине застенок, где держали как минимум 20 украинцев, – правозащитники

Об этом 31 августа во время брифинга рассказала координатор направления документирования военных преступлений Центра прав человека ZMINA Елизавета Сокуренко.

Правозащитники выяснили, что в этом застенке умерли четыре человека.

"Четырех из незаконно удерживаемых нет в живых: двое умерли непосредственно во время содержания, по свидетельству других пленных, из-за пыток. Еще двое умерли после освобождения: один совершил самоубийство, другой - пожилой мужчина - умер естественной смертью. Но в обоих случаях можно считать это следствием перенесенных пыток и жестокого обращения", – рассказала Сокуренко.

Причина, по которой украинцев содержали в застенке, – обвинение в якобы сотрудничестве с ВСУ и корректировке огня. Людям почти не давали пищи и воды, россияне имитировали расстрелы и угрожали кастрацией. Их ни разу не выводили в душ. Также не хватало питьевой воды, поэтому некоторые пытались пить собственную мочу.

12 человек россияне пытали электрическим током, подключенным к гениталиям.

Побывавшие в застенке потеряли в весе, жалуются на ухудшение зрения вследствие постоянного пребывания в темноте, на проблемы сердечно-сосудистой системы и т.д.