Россияне обустроили в школе на Херсонщине застенок, где держали как минимум 20 украинцев, – правозащитники
Во время оккупации села Беляевка на Херсонщине россияне обустроили застенок в школе и в течение пяти месяцев подвергали пыткам по меньшей мере 20 украинцев
Об этом 31 августа во время брифинга рассказала координатор направления документирования военных преступлений Центра прав человека ZMINA Елизавета Сокуренко.
Правозащитники выяснили, что в этом застенке умерли четыре человека.
"Четырех из незаконно удерживаемых нет в живых: двое умерли непосредственно во время содержания, по свидетельству других пленных, из-за пыток. Еще двое умерли после освобождения: один совершил самоубийство, другой - пожилой мужчина - умер естественной смертью. Но в обоих случаях можно считать это следствием перенесенных пыток и жестокого обращения", – рассказала Сокуренко.
Причина, по которой украинцев содержали в застенке, – обвинение в якобы сотрудничестве с ВСУ и корректировке огня. Людям почти не давали пищи и воды, россияне имитировали расстрелы и угрожали кастрацией. Их ни разу не выводили в душ. Также не хватало питьевой воды, поэтому некоторые пытались пить собственную мочу.
12 человек россияне пытали электрическим током, подключенным к гениталиям.
Побывавшие в застенке потеряли в весе, жалуются на ухудшение зрения вследствие постоянного пребывания в темноте, на проблемы сердечно-сосудистой системы и т.д.
- В мае сообщалось, что в Херсонской области нашли 11 застенков и 13 мест неволи.
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