Россияне обсуждают отправку мелитопольцев на минные поля для разминирования Мариуполя "естественным путем", - перехват СБУ
Российские оккупанты в перехваченном разговоре СБУ обсуждали разминирование Мариуполя, выпустив пленных из Мелитополя на минные поля
Об этом информирует в фейсбуке Служба безопасности Украины.
"Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных с Мелитополя", – говорит коллеге военный ФСБ РФ "Каспий".
Оккупационные власти согласовали такие планы, уверяет рашист.
"Тор" ( сотрудник ФСБ РФ, – Ред. ) мне сообщил, что от тебя шла инициатива… наше руководство продублировало коменданту области, все всё в курсе. Главное – механизм продумать", - продолжает россиянин.
В Службе безопасности Украины отреагировали на следующие заявления рашистов: "Мы можем "помочь" оккупантам только одним: уничтожать их как можно больше и быстрее".
- В Херсонской области российские оккупанты минируют территорию минами 50-х годов прошлого века. В разведке сообщают, что эти боеприпасы были подготовлены для уничтожения на складах в Ростовской области, груз передали на передовую. Известно, что уже взорвалось несколько саперов-оккупантов.
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