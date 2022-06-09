Россияне обсуждают отправку мелитопольцев на минные поля для разминирования Мариуполя "естественным путем", - перехват СБУ

Об этом информирует в фейсбуке Служба безопасности Украины.

"Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных с Мелитополя", – говорит коллеге военный ФСБ РФ "Каспий".

Оккупационные власти согласовали такие планы, уверяет рашист.

"Тор" ( сотрудник ФСБ РФ, – Ред. ) мне сообщил, что от тебя шла инициатива… наше руководство продублировало коменданту области, все всё в курсе. Главное – механизм продумать", - продолжает россиянин.

В Службе безопасности Украины отреагировали на следующие заявления рашистов: "Мы можем "помочь" оккупантам только одним: уничтожать их как можно больше и быстрее".