Россияне обстреляли Золочев на Харьковщине, убив двух мирных жителей

Об этом сообщает в Facebook Харьковская областная прокуратура.

В результате обстрела погибли двое мирных жителей: 74-летняя женщина и 63-летний мужчина.

Кроме того, захватчики повредили и разрушили ряд жилых домов.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось о по меньшей мере 6 погибших и 31 пострадавшего мирного жителя в результате обстрелов россиянами Харькова утром 11 июля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb