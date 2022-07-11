Россияне обстреляли Золочев на Харьковщине, убив двух мирных жителей
В понедельник, 11 июля, российские военные обстреляли поселок Золочев Богодуховского района Харьковской области
Об этом сообщает в Facebook Харьковская областная прокуратура.
В результате обстрела погибли двое мирных жителей: 74-летняя женщина и 63-летний мужчина.
Кроме того, захватчики повредили и разрушили ряд жилых домов.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Ранее сообщалось о по меньшей мере 6 погибших и 31 пострадавшего мирного жителя в результате обстрелов россиянами Харькова утром 11 июля.
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