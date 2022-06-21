Россияне обстреляли жилые районы Харькова, пострадали 7 мирных жителей
Днем 21 июня российские оккупанты в очередной раз накрыли огнем жилые районы Харькова
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Сообщается, что были зафиксированы обстрелы Индустриального района. По предварительным данным, от вражеского огня пострадали семь гражданских.
Данные о масштабах разрушений обновляются.
"Просим харьковчан быть максимально осторожными, без необходимости не находитесь на улицах – сейчас это крайне опасно!" - подчеркивает руководитель ОВА.
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