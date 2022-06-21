Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Сообщается, что были зафиксированы обстрелы Индустриального района. По предварительным данным, от вражеского огня пострадали семь гражданских.

Данные о масштабах разрушений обновляются.

"Просим харьковчан быть максимально осторожными, без необходимости не находитесь на улицах – сейчас это крайне опасно!" - подчеркивает руководитель ОВА.

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