Россияне обстреляли жилые кварталы в Херсонской области: 7 раненых, среди них 3 детей
За прошедшие сутки, 16 мая, российские военные 79 раз обстреляли Херсонскую область. Из-за российской агрессии семь человек получили ранения, в том числе трое детей
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
За прошедшие сутки российские оккупационные войска совершили 79 обстрелов и выпустили 406 снарядов из тяжелой артиллерии, "градов", танков, БПЛА и авиации по территории Херсонской области.
Враг обстрелял Херсон 6 раз, выпустив 26 снарядов.
Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области и в автозаправочную станцию в Бериславском районе. В результате российской агрессии семь человек ранены, в том числе трое детей.
Также Прокудин отметил, что с деоккупированной территории области эвакуированы 62 человека.
- Напомним, 15 мая россияне ударили по селу Львово Тягинской громады Херсонщины - ранены двое мужчин.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 37.77
-
EUR
Покупка 40.45Продажа 41.32
- Актуальное
- Важное