Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

За прошедшие сутки российские оккупационные войска совершили 79 обстрелов и выпустили 406 снарядов из тяжелой артиллерии, "градов", танков, БПЛА и авиации по территории Херсонской области.

Враг обстрелял Херсон 6 раз, выпустив 26 снарядов.

Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области и в автозаправочную станцию в Бериславском районе. В результате российской агрессии семь человек ранены, в том числе трое детей.

Также Прокудин отметил, что с деоккупированной территории области эвакуированы 62 человека.