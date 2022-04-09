Россияне обстреляли жилые кварталы Северодонецка, повлекши пожар в многоэтажке, количество жертв уточняют, - Луганская ОВА

Об этом сообщила Луганская ОВА .



"Россияне штурмуют Рубежное и Попасную и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов. В очередной раз они обстреляли старые районы Северодонецка - пламенем занялся многоквартирный дом. Число жертв уточняется", - отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



В течение 8 апреля оккупанты разрушили 11 объектов, 8 из них - жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, Золотом.



На фронте Луганщины и Донетчины ВСУ отбили семь вражеских атак, уничтожив девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника, сбив два вертолета и одну крылатую ракету.

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