Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме .

Россияне дважды за ночь били по Никопольскому району. В жилые кварталы попали 15 снарядов из ствольной артиллерии. Ранения получила 57-летняя женщина, ее госпитализировали. Также захватчики повредили 15 частных домов, школу, автомобили, магазин, храм, несколько газопроводов и линий электропередачи. На месте работают аварийные бригады.

В Криворожском районе россияне открыли огонь из "ураганов" по Апостоловской громаде. Разрушений и пострадавших нет.

В Великой Костромке Зеленодольской громады чинят поврежденную линию электропередачи. В результате российского удара вечером 17 августа без света остались до тысячи человек.

В ночь на 17 августа на Днепропетровщине россияне повредили в дома, газопровод, электролинию, предприятие и Никопольскую трассу.

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