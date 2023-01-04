Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Он отметил, что по Никополю нанесли удары по тяжелой артиллерии. С десяток снарядов прилетело в жилые кварталы райцентра.

Пострадавших нет. Повреждены жилые дома, автомобиль, газопровод, линия электропередачи, а также хозяйственные постройки.

"В других районах сирена дважды извещала об опасности, но обошлась без атак. И в эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.

В течение 3 января защитники Украины поразили 17 районов скопления россиян и отразили атаки около 10 городов и сел.