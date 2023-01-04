Россияне обстреляли жилые кварталы Никополя: повреждены дома, газопровод и линия электропередачи
В ночь на 4 января российские захватчики обстреляли жилые кварталы Никополя, в результате чего были повреждены дома, газопровод и линия электропередачи
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Он отметил, что по Никополю нанесли удары по тяжелой артиллерии. С десяток снарядов прилетело в жилые кварталы райцентра.
Пострадавших нет. Повреждены жилые дома, автомобиль, газопровод, линия электропередачи, а также хозяйственные постройки.
"В других районах сирена дважды извещала об опасности, но обошлась без атак. И в эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.
- В течение 3 января защитники Украины поразили 17 районов скопления россиян и отразили атаки около 10 городов и сел.
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