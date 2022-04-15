Россияне обстреляли жилые кварталы Николаева, есть пострадавшие
15 апреля оккупанты из РСЗО обстреляли жилые кварталы Николаева, где нет военных объектов, есть пострадавшие
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам Анна Замазеева.
"Падлюки снова гатят по жилым кварталам Николаева! Где нет военных объектов! Под обстрелы попадают мирные жители!!! Обстреляли из РЗСО один из районов города. К сожалению, есть пострадавшие… берегите себя, не выходите из укрытия!" – подчеркнула она.
Глава облсовета поблагодарила врачей, волонтеров Красного креста, полицию, которые, несмотря на опасность, спасают людей под обстрелами.
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