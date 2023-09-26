Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона: ранены три человека

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Около 15:10 под огнем российских войск оказались жилые кварталы города. Ранения получили три человека. В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 52-летнюю женщину", - говорится в сообщении.

В ОВА уточнили, что потерпевшая на момент обстрела находилась у собственного дома.

Двое мужчин, 40 и 79 лет, в госпитализации не нуждались, им оказали помощь на месте.