Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона: ранены три человека
Днем 26 сентября российская армия обстреляла жилые кварталы Херсона, в результате чего получили ранения двое мужчин и женщина. Последняя в больнице
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"Около 15:10 под огнем российских войск оказались жилые кварталы города. Ранения получили три человека. В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 52-летнюю женщину", - говорится в сообщении.
В ОВА уточнили, что потерпевшая на момент обстрела находилась у собственного дома.
Двое мужчин, 40 и 79 лет, в госпитализации не нуждались, им оказали помощь на месте.
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