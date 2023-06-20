Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона: погиб 27-летний мужчина
Во вторник, 20 мая, россияне обстреляли жилые кварталы Херсона. В результате атаки погиб мирный житель
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Отмечается, что российские войска обстреляли из артиллерии гражданские объекты – дома, детсад, образовательное учреждение и СТО. По предварительной информации, погиб 27-летний мужчина.
Также вражеские удары попала бригада скорой. Медицинские работники не пострадали.
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