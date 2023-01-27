Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона и области, погибли два человека
27 января Херсонская ОВА сообщила о российских обстрелах региона: от атак на жилые кварталы погибли два человека, еще четверо получили ранения
Об этом Херсонская ОВА сообщила в телеграмме.
Россияне в очередной раз обстреляли Херсонщину: в Суворовском районе областного центра от взрыва снаряда РФ изуродован автомобиль. В салоне находились мужчина и женщина: мужчину забрала карета скорой, женщина погибла на месте трагедии.
"Обстреляли рашисты и Камышаны, где были ранены три человека, 25-летняя девушка от полученных ран скончалась", - также отметили в Херсонской ОВА.
- Напомним, 26 января россияне обстреливали мирные населенные пункты Херсонской области. В результате два человека погибли, пострадали семь украинцев.
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