Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона и области, погибли два человека

Об этом Херсонская ОВА сообщила в телеграмме.

Россияне в очередной раз обстреляли Херсонщину: в Суворовском районе областного центра от взрыва снаряда РФ изуродован автомобиль. В салоне находились мужчина и женщина: мужчину забрала карета скорой, женщина погибла на месте трагедии.

"Обстреляли рашисты и Камышаны, где были ранены три человека, 25-летняя девушка от полученных ран скончалась", - также отметили в Херсонской ОВА.

Напомним, 26 января россияне обстреливали мирные населенные пункты Херсонской области. В результате два человека погибли, пострадали семь украинцев.

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