Об этом сообщает Сумская ОВА.

На Краснопольскую громаду россияне сбросили 2 боеприпаса (типа ВОГ) с беспилотника. Ранение получило 1 гражданская особа, повреждено торговое заведение.

Белопольскою громаду россияне обстреливали практически в течение всего дня. Били из минометов – 49 прилетов и АГС – 58 выстрелов.

"Середино-Будская громада: с территории РФ совершен минометный обстрел - 15 прилетов. В результате обстрела повреждены 2 частных жилых дома и линия электропередач", - пишет ОВА.