Россияне обстреляли жилые дома, торговое заведение и линию электропередач в Сумской области: есть раненый
Во вторник, 4 апреля, российские террористы обстреляли Белопольскую, Краснопольскую и Середино-Будскую громады Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
На Краснопольскую громаду россияне сбросили 2 боеприпаса (типа ВОГ) с беспилотника. Ранение получило 1 гражданская особа, повреждено торговое заведение.
Белопольскою громаду россияне обстреливали практически в течение всего дня. Били из минометов – 49 прилетов и АГС – 58 выстрелов.
"Середино-Будская громада: с территории РФ совершен минометный обстрел - 15 прилетов. В результате обстрела повреждены 2 частных жилых дома и линия электропередач", - пишет ОВА.
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