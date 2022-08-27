Россияне обстреляли жилые дома оккупированной Каменки на Запорожье: погибли 5 человек, в том числе 2 детей
Российские войска 26 августа нанесли удар по оккупированному поселку Каменка Запорожской области: погибли пять человек, среди них мать и двое ее малолетних детей
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Сегодня во временно оккупированном поселке Каменка Пологовского района российские изверги унесли жизни Анастасии Боровик и двух ее деток, 8 и 2 лет", — написал Старух.
В настоящее время известно о 5-х погибших в результате обстрела, однако местные рассказывают, что под завалами могут находиться люди.
По словам главы ОВА, все 6 выстрелов россияне произвели с оккупированной территории исключительно по жилым домам. Попали в четырехэтажное здание, в результате чего верхний этаж полностью разрушен.
Старух рассказал, что погибшей матери Анастасии было 29 лет. Она работала заведующей культурно-массовым сектором "Центра культуры и досуга" Каменского поселкового совета. Глава ОВА подчеркнул, что в Каменце ни один работник культуры не пошел на сотрудничество с оккупантами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.3
-
EUR
Покупка 39.42Продажа 40.46
- Актуальное
- Важное