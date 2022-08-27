Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Сегодня во временно оккупированном поселке Каменка Пологовского района российские изверги унесли жизни Анастасии Боровик и двух ее деток, 8 и 2 лет", — написал Старух.

В настоящее время известно о 5-х погибших в результате обстрела, однако местные рассказывают, что под завалами могут находиться люди.

По словам главы ОВА, все 6 выстрелов россияне произвели с оккупированной территории исключительно по жилым домам. Попали в четырехэтажное здание, в результате чего верхний этаж полностью разрушен.

Старух рассказал, что погибшей матери Анастасии было 29 лет. Она работала заведующей культурно-массовым сектором "Центра культуры и досуга" Каменского поселкового совета. Глава ОВА подчеркнул, что в Каменце ни один работник культуры не пошел на сотрудничество с оккупантами.

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