Россияне обстреляли жилые дома и детсад в Лозовой, Харьковской области, есть пострадавшие

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на обращение главы Харьковской ОГА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

По предварительной информации, россияне попали ракетами в частные дома, детсад и школу. Кроме того, ракетами была повреждена система отопления и несколько котельных. Известно о 8 пострадавших.

"Местные власти работают, чтобы быстро возобновить тепло и газоснабжение в частные дома", - сообщает Синегубов.



В настоящее время завалы разрушенных домов разбираются спасателями.

Кроме того, глава Харьковской ОГА рассказал, что 22 марта Харьковщину обстреливали чаще, чем в предыдущие дни.

Только ночью оккупанты совершили 82 артобстрела, в том числе обстрелы из минометов и систем залпового огня.

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