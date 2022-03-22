Россияне обстреляли жилые дома и детсад в Лозовой, Харьковской области, есть пострадавшие
Российские оккупанты ракетами дальнего действия обстреляли жилые дома и детсад в городе Лозовая, Харьковской области
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на обращение главы Харьковской ОГА Олега Синегубова в эфире телемарафона.
По предварительной информации, россияне попали ракетами в частные дома, детсад и школу. Кроме того, ракетами была повреждена система отопления и несколько котельных. Известно о 8 пострадавших.
"Местные власти работают, чтобы быстро возобновить тепло и газоснабжение в частные дома", - сообщает Синегубов.
В настоящее время завалы разрушенных домов разбираются спасателями.
Кроме того, глава Харьковской ОГА рассказал, что 22 марта Харьковщину обстреливали чаще, чем в предыдущие дни.
Только ночью оккупанты совершили 82 артобстрела, в том числе обстрелы из минометов и систем залпового огня.
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