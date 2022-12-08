Россияне обстреляли жилой сектор Торецка из артиллерии: убили человека, еще двоих ранили
В четверг, 8 декабря, российские захватчики обстреляли из артиллерии жилищный сектор Торецка Донецкой области
Об этом сообщил в Telegram заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.
"Торецк. Донетчина. Россияне обстреляли частный сектор города из артиллерии. Повреждены 12 домов", - написал Тимошенко.
В результате российского обстрела один человек погиб, еще двое получили ранения.
- Накануне, 7 декабря, россияне убили в Донецкой области 9 и ранили 15 мирных жителей.
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