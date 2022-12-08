Об этом сообщил в Telegram заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

"Торецк. Донетчина. Россияне обстреляли частный сектор города из артиллерии. Повреждены 12 домов", - написал Тимошенко.

В результате российского обстрела один человек погиб, еще двое получили ранения.

Накануне, 7 декабря, россияне убили в Донецкой области 9 и ранили 15 мирных жителей.

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