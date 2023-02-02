Россияне обстреляли жилой сектор Камышаны на Херсонщине, погибла женщина
Утром 2 января захватчики атаковали жилищный сектор поселка Камышаны на Херсонщине. От осколков снаряда погибла женщина
Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграме.
Утром 2 января захватчики нанесли огневое поражение по жилому сектору поселка Камышаны Херсонской области.
"Враги попали в частный дом. Осколки российского снаряда смертельно травмировали 44-летнюю женщину – она погибла на месте", – отметили в ОВА.
- В ночь на 2 февраля российские военные обстреляли город Никополь из тяжелой артиллерии: по данным ОВА люди не пострадали.
- Ночью 2 января захватчики атаковали Николаевщину: под огнем артиллерии оказалась Очаковская громада, люди не пострадали.
- Утром 2 февраля российские войска уже трижды били по мирным населенным пунктам Харьковской области. В результате ранены женщина и сотрудник ГСЧС.
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