Россияне обстреляли жилой сектор Авдеевки с запрещенной тяжелой артиллерии: разрушен дом, еще несколько домов пошоджено

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Оккупанты стреляли из 122 мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм, которые запрещены минского соглашениями.



В результате обстрела пострадали несколько жилых домов местных жителей. Один дом разрушила пожар.



Никто из мирных жителей не пострадал.