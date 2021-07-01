Россияне обстреляли жилой сектор Авдеевки с запрещенной тяжелой артиллерии: разрушен дом, еще несколько домов пошоджено
Российские войска обстреляли жилой сектор в прифронтовой Авдеевке
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Оккупанты стреляли из 122 мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм, которые запрещены минского соглашениями.
В результате обстрела пострадали несколько жилых домов местных жителей. Один дом разрушила пожар.
Никто из мирных жителей не пострадал.
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