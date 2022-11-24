Россияне обстреляли жилой район Херсона: убиты четыре человека
Вечером 24 ноября российские оккупанты обстреляли жилой район Херсона, убив по меньшей мере четырех человек
Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
"На данный момент известно о 10 пострадавших в результате обстрела, у четырех из них рашисты забрали жизнь", - написал Янушевич в 20:15.
Глава Херсонщины отметил, что обстрел оккупанты произвели около 17:00, применив артиллерию и реактивные системы залпового огня.
"Из-за обстрелов загорелась многоэтажка. Вражеские снаряды попали и на детскую площадку", - рассказал Янушевич.
- Ранее, в ночь на 23 ноября, в областной больнице Херсона умер 13-летний мальчик , который вместе с отцом попал под российский обстрел по дороге из церкви.
- 23 ноября в результате обстрела россиянами Херсона погиб 73-летний мужчина .
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