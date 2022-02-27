Россияне обстреляли жилой массив в Сумах: убили мужчину и ранили женщину
Российские военные обстреляли жилой массив Веретеновка в г. Сумы, в результате чего погиб мужчина и получила ранения женщина
Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"В результате обстрела жилого массива Веретеновка в г. Сумы один дом на 4 хозяина типа "таунхаус" разрушен с последующим горением (г. Сумы, ул. Сельхозтехника, 4/3). Другой дом разрушен без дальнейшего горения (г. Сумы, ул. .Сельхозтехника, 3/1) Во время разбора конструкций было обнаружено тело мужчины без головы, и раненую женщину, которую госпитализировала скорая медицинская помощь", - написал Геращенко.
Напомним, ранее Россия обстреляла Ахтырку в Сумской области, ранив около 70 человек .
В Харькове российский снаряд попал в 9-этажку, убив пожилую женщину .
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