Россияне обстреляли жилой массив в Сумах: убили мужчину и ранили женщину

Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.



"В результате обстрела жилого массива Веретеновка в г. Сумы один дом на 4 хозяина типа "таунхаус" разрушен с последующим горением (г. Сумы, ул. Сельхозтехника, 4/3). Другой дом разрушен без дальнейшего горения (г. Сумы, ул. .Сельхозтехника, 3/1) Во время разбора конструкций было обнаружено тело мужчины без головы, и раненую женщину, которую госпитализировала скорая медицинская помощь", - написал Геращенко.