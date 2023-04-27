Россияне обстреляли жилой квартал Херсона, погиб 42-летний мужчина
В результате вражеской атаки по Херсону 27 апреля повреждено несколько квартир, есть погибший
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получил 42-летний мужчина", - написал Прокудин.
Кроме того, враг еще раз ударил по Кизомысу Белозерской громады. Россияне сбросили на село пять управляемых авиабомб. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, на месте работают спасательные службы.
Воздушная тревога в Херсоне утром 27 апреля продолжалась с 10:43 до 11:13.
- В течение суток 26 апреля вражеская армия била по мирным населенным пунктам Херсонской области. В результате обстрелов погиб один человек, трое ранены
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