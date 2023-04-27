Россияне обстреляли жилой квартал Херсона, погиб 42-летний мужчина

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получил 42-летний мужчина", - написал Прокудин.

Кроме того, враг еще раз ударил по Кизомысу Белозерской громады. Россияне сбросили на село пять управляемых авиабомб. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, на месте работают спасательные службы.

Воздушная тревога в Херсоне утром 27 апреля продолжалась с 10:43 до 11:13.