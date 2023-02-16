Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Как сообщает прокуратура, 16 февраля войска государства-агрессора обстреляли Бахмут из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град. Снаряды окупантов попали по жилому кварталу города.

"От атаки армии РФ погибли трое мужчин и две женщины. Девять граждан получили осколочные ранения разной степени тяжести. Также повреждены многие жилые дома. Сейчас оккупанты продолжают обстреливать город", - говорится в сообщении.