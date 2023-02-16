Россияне обстреляли жилой квартал Бахмута: 5 человек погибли, 9 – ранены
Оккупанты обстреляли жилой квартал Бахмута из артиллерии и РСЗО "Град": 5 человек погибли, 9 - ранены
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Как сообщает прокуратура, 16 февраля войска государства-агрессора обстреляли Бахмут из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град. Снаряды окупантов попали по жилому кварталу города.
"От атаки армии РФ погибли трое мужчин и две женщины. Девять граждан получили осколочные ранения разной степени тяжести. Также повреждены многие жилые дома. Сейчас оккупанты продолжают обстреливать город", - говорится в сообщении.
- Напомним, по данным Генштаба прошедших суток на Бахмутском направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы более 20 населенных пунктов, среди них - Спорное, Выемка, Раздолевка, Федоровка, Васюковка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, и Курдюмовка.
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