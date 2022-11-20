Россияне обстреляли жилой дом в Харьковской области. Под завалами могут быть люди
Оккупанты нанесли удар по поселку Шевченково в Купянском районе Харьковщины, под обстрел попал жилой дом
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Пгт. Шевченково, Купянский район – россияне снова обстреляли жилой дом, – рассказал он.
По словам Тимошенко, под завалами могут быть люди, сейчас на месте происшествия работает ГСЧС.
Позже глава Шевченковской общины Валерий Приходько рассказал "Общественному Харькову", что в поселке Шевченково слышали два взрыва: первый раздался в 22:22, второй - за пол минуты. В какой дом попали и сколько людей могли в нем находиться еще не известно.
- 20 ноября россияне обстреляли Купянский район на Харьковщине, в результате чего ранения получили 54-летняя женщина и 60-летний мужчина, сейчас оба в тяжелом состоянии. За сутки под артиллерийским огнем россиян оказывались Купянский, Чугуевский и Изюмский районы Харьковщины. В самом Купянске в результате обстрела элеватора возник пожар, пострадавших нет. Также получили повреждения частные домовладения и хозяйственные постройки.
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