Россияне обстреляли жилой дом на Херсонщине: погиб пожилой мужчина
В воскресенье, 14 мая, российская армия нанесла удар по жилому дому в Херсонской области, в результате чего погиб пожилой мужчина
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Враг обстрелял из артиллерии поселок Республиканец. Попал в жилой дом. В результате удара 64-летний мужчина получил смертельные ранения.
- 14 мая в селе Миролюбовка Нововоронцовской громады Херсонской области от подрыва на оставленной российской армией взрывчатке погибли пять человек.
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