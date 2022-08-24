Россияне обстреляли железнодорожную станцию на Днепропетровщине: попали по 4 пассажирским вагонам, по меньшей мере 15 человек погибли
В Днепропетровской области российский агрессор нанес ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино, известно о 15 погибших
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в выступлении перед Совбезом ООН.
В результате удара по станции Чаплино погибли 15 человек, около 50 получили ранения.
"Четыре пассажирских вагона горят... На данный момент убиты по меньшей мере 15 человек, около 50 ранены. Спасатели работают. Но, к сожалению, количество погибших еще может увеличиться", – сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Фото с места событий:
- В начале суток, 24 августа, россияне обстреляли Запорожье .
- От российских обстрелов также пострадал Днепр.
- В ночь с 23 на 24 августа российский агрессор также ударил по Новобаварскому району Харькова.
- 24 августа около 11:00 противовоздушная оборона сбила ракету российских оккупантов над Черкасчиной.
- Днем в Винницкой области противовоздушная оборона сбила вражеский объект.
- Российские оккупанты попали в военную инфраструктуру Миргорода на Полтавщине.
- Около 17:00 Россия обстреляла Хмельницкую область .
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