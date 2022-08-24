Об этом президент Владимир Зеленский заявил в выступлении перед Совбезом ООН.

В результате удара по станции Чаплино погибли 15 человек, около 50 получили ранения.

"Четыре пассажирских вагона горят... На данный момент убиты по меньшей мере 15 человек, около 50 ранены. Спасатели работают. Но, к сожалению, количество погибших еще может увеличиться", – сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Фото с места событий:

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb