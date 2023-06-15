Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По информации от руководителя, погибла 80-летняя женщина, а еще одна 69-летняя - получила ранения.

Херсонская областная прокуратура сообщает , что обстрел произошел 15 июня около 10:30. По предварительным данным, российские военные произвели минометный обстрел.

"По данным следствия, 15 июня около 10:30 российские военные начали обстреливать поселок в Херсонском районе. В результате травмы, не совместимые с жизнью, получила местная жительница. Ранена также еще одна женщина, она госпитализирована", - говорится в сообщении.

В результате обстрела также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).