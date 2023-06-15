Россияне обстреляли Зеленовку в Херсонской области: погибла женщина, еще одна ранена
Российские оккупанты нанесли удар по поселку Зеленовка Херсонской области. В результате обстрела погибла одна женщина, еще одна получила ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По информации от руководителя, погибла 80-летняя женщина, а еще одна 69-летняя - получила ранения.
Херсонская областная прокуратура сообщает , что обстрел произошел 15 июня около 10:30. По предварительным данным, российские военные произвели минометный обстрел.
"По данным следствия, 15 июня около 10:30 российские военные начали обстреливать поселок в Херсонском районе. В результате травмы, не совместимые с жизнью, получила местная жительница. Ранена также еще одна женщина, она госпитализирована", - говорится в сообщении.
В результате обстрела также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
- За последние сутки россияне 40 раз обстреляли Херсонщину. Кроме того, в Херсоне враг атаковал лодку с волонтерами. В результате этого ранения получили 2 спасателя.
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