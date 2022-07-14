Россияне обстреляли завод керамики в Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Славянский завод Zeus Ceramica – очередная цель российских оккупантов в Донецкой области. Сегодня вечером помещение завода попало под обстрел – к счастью, обошлось без жертв, но есть немало поврежденного имущества", - сказал Кириленко.

По его словам, Zeus Ceramica – ведущий производитель в своей отрасли. Их продукцией пользуются крупнейшие торговые страны, покупаемые в Евросоюзе, США и Канаде.

"Разрушение такого завода - серьезный удар по экономике региона. Россияне уничтожают наш промышленный потенциал. Но за все сами же и заплатят!", - добавил он.

За день, 13 июля, от российских обстрелов пострадали 4 общины Сумской области.

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