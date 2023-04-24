Россияне обстреляли Запорожскую область, ранена женщина
В понедельник, 24 апреля, россияне нанесли авиаудары по населенным пунктам Гуляйполе, Зализнычное и Егоровка. Из "градов" враг обстрелял Степногорск, есть раненая
Об этом сказал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Ранение получила женщина 1957 года рождения.
"Враг бьет по гражданской инфраструктуре: ежедневно добавляется по два десятка разрушенных домовладений. На линии разграничения работают мобильные группы, поэтому призываю жителей уехать и обезопасить себя, а особенно детей", - говорится в сообщении.
Он сообщил, что готовится возмещение для 11 домов, пострадавших от ударов в областном центре.
Малашко также рассказал, что в захваченных населенных пунктах ниже уровня водохранилища уже подтоплено 1400 домовладений из-за того, что оккупанты похитили около 60 глубинных помп.
- В воскресенье, 23 апреля, рашисты вели огонь по мирным населенным пунктам Запорожской области. В результате дома и помещения агропредприятия повреждены.
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