Россияне обстреляли Запорожскую область, ранена женщина

Об этом сказал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Ранение получила женщина 1957 года рождения.

"Враг бьет по гражданской инфраструктуре: ежедневно добавляется по два десятка разрушенных домовладений. На линии разграничения работают мобильные группы, поэтому призываю жителей уехать и обезопасить себя, а особенно детей", - говорится в сообщении.

Он сообщил, что готовится возмещение для 11 домов, пострадавших от ударов в областном центре.

Малашко также рассказал, что в захваченных населенных пунктах ниже уровня водохранилища уже подтоплено 1400 домовладений из-за того, что оккупанты похитили около 60 глубинных помп.