Россияне обстреляли Запорожскую область: погиб человек, шестеро ранены
Днем 27 июня российская оккупационная армия нанесла артиллерийские удары по населенным пунктам Запорожской области, в результате чего есть погибший и раненые
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"В результате артиллерийского обстрела получили ранения 70-летний житель Орехова и женщины 87 и 78 лет", - написал он.
По его словам, из-за обстрела Преображенки серьезные травмы получили женщины 45, 56 и 87 лет.
"К сожалению, от полученных ранений погиб 77-летний ореховянин", - рассказал чиновник.
- Днем 23 июня российская оккупационная армия массированно обстреляла Запорожскую область, в результате чего погиб мужчина, по меньшей мере 4 человека получили ранения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.67
Покупка 36.67Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.13
- Актуальное
- Важное