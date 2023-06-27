Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"В результате артиллерийского обстрела получили ранения 70-летний житель Орехова и женщины 87 и 78 лет", - написал он.

По его словам, из-за обстрела Преображенки серьезные травмы получили женщины 45, 56 и 87 лет.



"К сожалению, от полученных ранений погиб 77-летний ореховянин", - рассказал чиновник.