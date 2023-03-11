Россияне обстреляли Запорожье ракетами из С-300
В субботу, 11 марта, российская армия нанесла ракетный удар по территории Запорожской области
Об этом сообщили в Запорожской ОВО.
"Враг продолжает бить по критической инфраструктуре Запорожской области", - говорится в сообщении.
Отмечают, что российская армия нанесла удар, предварительно ракетами С-300. Их направили на объект жизнеобеспечения областного центра. В нем проживают несколько сот тысяч мирных жителей, которые раньше вынуждены были покинуть свои дома и бежать от российской оккупации.
В настоящее время на месте удара работают соответствующие службы.
- 9 марта в Запорожье пострадали объекты критической инфраструктуры в результате обстрелов РФ, повреждены два учебных заведения.
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